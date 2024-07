Eduardo Jesus, secretário Regional de Economia, Turismo e Cultura, faz votos para que o Rali Vinho Madeira “corresponda às expetativas de todos e que o mesmo decorra em segurança, contribuindo para o seu sucesso, que será, igualmente, da Região Autónoma da Madeira”.

Eduardo Jesus realça que além da contribuição “para a dinamização da economia local em toda a ilha”, a maior prova automobilística realizada na RAM tem “notoriedade no exterior”, aumentando “a oferta turística dirigida a diferentes segmentos de público”.

A Região Autónoma da Madeira destaca-se como um “destino turístico único, reconhecido internacionalmente”. E, nesse contexto, eventos de grande visibilidade, como esta prova automobilística com mais de seis décadas de história, são fundamentais para a consolidação do posicionamento do arquipélago, ampliando a sua notoriedade no exterior e diversificando a oferta turística dirigida a diferentes segmentos de público.

Cada edição do rali, além de permitir que os madeirenses e porto-santenses revivam “a paixão por esta competição, contribui para a dinamização da economia local em toda a ilha, resultando num significativo impacto económico na Região”.