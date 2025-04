“Na Savoy Signature, a Páscoa é mais do que uma celebração à volta da mesa – é um convite à partilha, ao bem-estar e à diversão em família”, afirma a unidade hoteleira.

Em 2025, os hotéis da coleção apresentam um conjunto de experiências envolventes, com destaque para os momentos dedicados aos mais pequenos, como a mini quinta no restaurante Terreiro ou a caça aos ovos em cenários junto ao mar. Entre brunches descontraídos, jantares de excelência e sessões de spa temáticas, a magia da época sente-se em cada detalhe.

Veja a programação:

SAVOY PALACE: UM LUGAR PARA FICAR. UM PALÁCIO PARA SONHAR

No coração do Funchal, o Savoy Palace convida a uma experiência completa no dia 20 de abril com o Brunch de Páscoa no restaurante Terreiro, das 12h30 às 16h00. O buffet apresenta uma generosa seleção de viennoiserie, pastelaria, fruta fresca, saladas, guarnições e estações de cozinha ao vivo: ovos preparados no momento, massas frescas e risottos. Nos pratos principais brilham a joelheira de borrego assada com alecrim, o bacalhau com crosta de broa e a massada de peixe. O grande destaque vai para a mini- quinta instalada nos jardins do Terreiro, onde coelhos e pintainhos encantam os mais novos. Haverá ainda caça aos ovos e animação ao vivo.

Durante este período, o Kids Club do Savoy Palace também ganha nova vida com uma programação especial de Páscoa, com atividades como pintura e decoração de ovos, retratos de coelhos, sessões de cinema, oficinas para mini chefs, construção de cestos de Páscoa, pinturas faciais, workshops temáticos, e claro, muitas caças aos ovos.

Na sexta-feira, dia 18 de abril, o Galáxia Skyfood, restaurante fine dining do Savoy Palace, acolhe um jantar exclusivo que promete transportar os convidados numa uma viagem de sabores, com a assinatura do chef André Cruz, do restaurante Feitoria, em Lisboa – espaço que, em 2025, renovou a estrela Michelin que ostenta há 14 anos consecutivos. Ao lado de Roberto Barros, chef do restaurante anfitrião, e de Celestino Grave, chef corporativo da Savoy Signature, André Cruz apresenta um menu de seis momentos que celebra a criatividade, a autenticidade e a excelência da gastronomia portuguesa. Juntos, vão criar um jantar de autor composto por seis momentos cuidadosamente pensados para uma experiência única.

A noite será marcada pela fusão de técnicas e ingredientes inovadores, com pratos harmonizados pelos vinhos escolhidos pelo sommelier André Ferraz. Entre as 20h30 e as 22h30, os convidados poderão usufruir ainda de música ao vivo, num ambiente que promete ter tanto de acolhedor quanto de sofisticação.

No restaurante Orchidaceae, a 18 de abril, a partir das 18h30, propõe-se um jantar buffet com música ao vivo, showcooking e uma área dedicada às crianças.

SACCHARUM: UM CONVITE À TRANQUILIDADE

Na soalheira Calheta, no hotel Saccharum, a programação estende-se de 13 a 26 de abril, com propostas gastronómicas, de bem-estar e diversão. A começar pelo cocktail dedicado à Páscoa disponível no Fly Lounge Bar. No sábado, dia 19, o restaurante Alambique propõe um jantar de quatro pratos, com opção vegetariana. No Domingo, o restaurante Trapiche serve um almoço de dois pratos e a Sala Melaço acolhe a Gala de Páscoa, com um requintado menu de cinco pratos onde se destacam o tamboril com fricassé de mexilhão e o pernil de borrego com feijão branco e cogumelos. O menu vegetariano inclui criações como cappuccino de batata-doce com castanhas e ovo escalfado. A noite será animada com música ao vivo.

Para relaxar, o Saccharum Spa apresenta a massagem temática Sweet Easter Massage uma experiência pensada para transmitir a doçura e a leveza da época. As crianças também têm o seu espaço com atividades como decoração de ovos e caça aos ovos ao longo do período festivo.

CALHETA BEACH: O RESORT ‘TUDO INCLUÍDO’

O vizinho hotel Calheta Beach celebra a Páscoa com um almoço no restaurante Onda Azul, no dia 20 de abril (13h às 16h). O prato principal será o tradicional cabrito estufado com batatinhas a murro e legumes da época, seguido de cheesecake de amêndoa. As crianças desfrutam de atividades como pinturas faciais, rally no hotel, workshops de mini chef, jogos tradicionais e construção de castelos de areia, entre outras oficinas.

NEXT: O HOTEL MAIS COOL E TECNOLÓGICO

De volta ao Funchal, a irreverência do hotel NEXT dá o tom ao Brunch de Páscoa no Recharge Bar & Restaurant, no dia 20 de abril, entre as 12h30 e as 16h30. O brunch inclui frutas, pastelarias, saladas, pratos quentes, live cooking e animação garantida por uma simpática coelhinha da Páscoa.

ROYAL SAVOY: TRADIÇÃO JUNTO AO MAR

Já o clássico e elegante Royal Savoy propõe um almoço especial no Deck, de 13 a 20 de abril, a partir das 12h30. O menu conta com jarret de borrego a baixa temperatura com puré de batata, pesto de menta e crocante de avelãs, além de sobremesas como ananás flamejado com Grand Marnier ou fruta laminada. No Domingo de Páscoa, o restaurante Armada acolhe um buffet especial às 19h, complementado com uma programação infantil diversificada entre os dias 15 e 20 de abril: torneio de ténis de mesa, sessões de cinema, pinturas, caça ao tesouro e oficinas de Páscoa com danças em .

GARDENS: ONDE HÁ MUITO PARA DESCOBRIR

O hotel Gardens, exclusivo para adultos, convida a um jantar especial de Páscoa no dia 20 de abril, às 19h. Do menu, destaque para os lombinhos de bacalhau confitado com broa e agrião, e para o carneiro assado com legumes da horta. Para sobremesa, um tradicional folar com frutos exóticos ou tarte de amêndoa e nozes caramelizadas.

A Savoy Signature volta a reforçar o seu compromisso em criar memórias marcantes através de experiências completas para toda a família – onde a gastronomia de excelência, o bem-estar e as atividades lúdicas caminham lado a lado com a tradição pascal.

