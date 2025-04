Luís Ornelas, cabeça de lista do PPM pelo círculo da Madeira às eleições de 18 de maio, defendeu hoje a criação de um “Conselho do Atlântico”, uma organização semelhante ao Conselho Nórdico, representado pelas ilhas da Madeira, Açores, Cabo Verde e Canárias, que teria o propósito de criar uma economia de escala e potenciar este grupo de ilhas onde residem 3,5 milhões de consumidores. A sede deste novo organismo seria no Funchal, na proposta do PPM.

À saída do Palácio da Justiça, onde entregou a lista de candidatos, Luís Ornelas advogou também a eliminação do cargo de representante da República, a possibilidade de a Madeira eleger um juiz para o Tribunal Constitucional e a criação de uma polícia regional.