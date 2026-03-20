Proteção Civil: Depressão “Therese” provoca 67 ocorrências

Serviço Regional de Proteção Civil mobilizou 160 operacionais e 77 meios técnicos para responder aos efeitos do mau tempo, com maior incidência no Funchal e em Santa Cruz.

O Serviço Regional de Proteção Civil registou, até às 18h desta sexta-feira, um total de 67 ocorrências relacionadas com a passagem da depressão “Therese” pela RAM.

De acordo com o balanço divulgado pelo SRPC, a maioria das situações esteve associada a quedas de árvores (15), movimentos de massa (14) e outras ocorrências diversas (14). Foram ainda registadas 10 situações de sinalização de perigo, cinco quedas de redes elétricas, três quedas de estruturas, dois desabamentos, duas remoções de elementos em risco, uma queda de elementos de construção e uma inundação.

Para dar resposta às várias ocorrências, estiveram empenhados 160 operacionais, apoiados por 77 meios técnicos. Em termos geográficos, o concelho do Funchal concentrou o maior número de ocorrências, com 21 registos, seguido de Santa Cruz (13), Câmara de Lobos (10) e Machico (9). Nos restantes concelhos, foram contabilizadas quatro ocorrências na Calheta e no Porto Moniz, duas na Ribeira Brava e em Santana, e uma na Ponta do Sol e em São Vicente.

Segundo o Serviço Regional de Proteção Civil, todas as situações foram prontamente resolvidas ao nível municipal, não havendo indicação de ocorrências com maior gravidade.