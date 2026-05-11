MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Cultura

Camacha: Concerto Comemorativo do Centenário de Maria Ascensão na quarta-feira

    Camacha: Concerto Comemorativo do Centenário de Maria Ascensão na quarta-feira
    Casa do Povo da Camacha evoca figura maior do folclore madeirense. Joana Sousa / Joana Sousa
Hélder Teixeira

Jornalista

Cultura
Data de publicação
11 Maio 2026
19:38

A Casa do Povo da Camacha promove na próxima quarta-feira, 13 de maio, pelas 20h00, no auditório daquela organização, o Concerto Comemorativo do Centenário de Maria Ascensão, figura maior do folclore madeirense.

Em palco, a Banda Paroquial de São Lourenço da Camacha e o Grupo Folclórico da Casa do Povo da Camacha juntam-se - pela primeira vez - para um espetáculo de homenagem, de recordação e de revisita à vida de Maria Ascensão.

Este espetáculo, resultado de um “trabalho cuidado e com grande carga emocional, traz de novo à memória a luz, a beleza e a alegria de viver da nossa sempre querida ‘Senhora Ascensão’, dá conta a Casa do Povo.

  • Concerto acontece a partir das 20h00.
    Concerto acontece a partir das 20h00. CPC

Conjugando o repertório musical a uma componente audiovisual, constrói-se uma narrativa que evoca o seu percurso biográfico – desde a infância até à consagração e legado – traduzindo aquilo que Maria Ascensão representa na “memória que permanece”.

Maria Ascensão Fernandes Teixeira, recorde-se, foi uma figura incontornável da cultura popular madeirense, foi figura de proa do Grupo Folclórico da Casa do Povo da Camacha, mas também da própria localidade e do arquipélago da Madeira, cujo nome espalhou pelos quatro cantos do mundo durante mais de cinco décadas, o que lhe valeu o epíteto de «Embaixadora do Folclore’.

Ficha técnica do Concerto Comemorativo do Centenário de Maria Ascensão

Coordenação Geral - Cristiana de Sousa, Elisa Freitas e Vanessa Barbosa

Direção Musical - Heliodoro Ferreira

Arranjos Musicais - Alexandra Teixeira e Heliodoro Ferreira

Cenografia - Cristiana de Sousa e Elisa Freitas

Realização Obra Audiovisual - Matilde César

Design Gráfico - Cristiana de Sousa e Fabian Contreras

Direção de Luz e Som - Miguel Vasconcelos e Zé Ferreira

Assistência de Palco - Grupo Folclórico da Casa do Povo da Camacha

Assistência de Cena - Zé Ferreira

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

O que representa o regresso do Marítimo à Primeira Liga?

Enviar Resultados
RJM PODCASTS
Podcasts

O I Fórum Regional Erasmus+

O I Fórum Regional Erasmus+ pôs em evidência o papel que a Madeira tem tido na aplicação deste programa. Secretária regional exorta a mais candidaturas,...

Mais Lidas

Últimas