Camacha: Concerto Comemorativo do Centenário de Maria Ascensão na quarta-feira

A Casa do Povo da Camacha promove na próxima quarta-feira, 13 de maio, pelas 20h00, no auditório daquela organização, o Concerto Comemorativo do Centenário de Maria Ascensão, figura maior do folclore madeirense.

Em palco, a Banda Paroquial de São Lourenço da Camacha e o Grupo Folclórico da Casa do Povo da Camacha juntam-se - pela primeira vez - para um espetáculo de homenagem, de recordação e de revisita à vida de Maria Ascensão.

Este espetáculo, resultado de um “trabalho cuidado e com grande carga emocional, traz de novo à memória a luz, a beleza e a alegria de viver da nossa sempre querida ‘Senhora Ascensão’, dá conta a Casa do Povo.