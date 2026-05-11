MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Região

Eurodreams com 17 prémios de 555 euros em Portugal

    Eurodreams com 17 prémios de 555 euros em Portugal
Redação

Região
Data de publicação
11 Maio 2026
22:47

A chave do Eurodreams desta segunda-feira é a a seguinte: 1, 4, 6, 22, 30 e 38 (números); 5 (número de sonho).

Em Portugal, 17 apostadores venceram o 3.º prémio, avaliado em 555,97 euros. Outros 95 apostadores no estrangeiro também ganharam este valor, ao passo que o 1.º e o 2.º prémio, 20.000 euros/mês durante 30 anos e 2.000 euros/mês durante cinco anos, respetivamente, não foram atribuídos.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

O que representa o regresso do Marítimo à Primeira Liga?

Enviar Resultados
RJM PODCASTS
Podcasts

O I Fórum Regional Erasmus+

O I Fórum Regional Erasmus+ pôs em evidência o papel que a Madeira tem tido na aplicação deste programa. Secretária regional exorta a mais candidaturas,...

Mais Lidas

Últimas