Eurodreams com 17 prémios de 555 euros em Portugal

A chave do Eurodreams desta segunda-feira é a a seguinte: 1, 4, 6, 22, 30 e 38 (números); 5 (número de sonho).

Em Portugal, 17 apostadores venceram o 3.º prémio, avaliado em 555,97 euros. Outros 95 apostadores no estrangeiro também ganharam este valor, ao passo que o 1.º e o 2.º prémio, 20.000 euros/mês durante 30 anos e 2.000 euros/mês durante cinco anos, respetivamente, não foram atribuídos.