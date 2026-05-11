Invest Madeira e agência de investimento de Oeiras reforçam cooperação

A Invest Madeira, entidade sob a tutela da Secretaria Regional da Economia, e a Oeiras Valley Investment Agency (OVIA) assinaram esta tarde, em Lisboa, um memorando de entendimento destinado a aprofundar a cooperação institucional nos domínios da inovação, do investimento empresarial e da internacionalização.

O protocolo foi formalizado pelo secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, e pelo presidente do Conselho de Administração da OVIA, António Martins da Cruz.

O entendimento agora estabelecido cria um quadro de colaboração entre as duas entidades, “assente na partilha de informação, na aproximação entre os respetivos ecossistemas empresariais e no acompanhamento de iniciativas de investimento com interesse para a Região Autónoma da Madeira e para o concelho de Oeiras”.

O memorando prevê igualmente o desenvolvimento de ações conjuntas dirigidas à promoção da competitividade empresarial, da inovação e do empreendedorismo, bem como à identificação de oportunidades de cooperação em setores com maior intensidade tecnológica e capacidade de internacionalização.

Para José Manuel Rodrigues, este protocolo representa “um instrumento de aproximação entre territórios com forte vocação para a inovação e para a criação de valor”, permitindo estabelecer canais permanentes de cooperação institucional e empresarial.

O governante sublinha que “a Madeira tem vindo a afirmar condições particularmente relevantes para acolher investimento associado à economia digital, à tecnologia, aos serviços avançados e à internacionalização empresarial”, considerando que a articulação com estruturas como a OVIA contribui para “ampliar a projeção externa da Região e favorecer novas dinâmicas económicas”.

O memorando hoje assinado assume natureza não vinculativa e enquadra futuras iniciativas de cooperação entre ambas as entidades, numa “lógica de articulação institucional e desenvolvimento de oportunidades de interesse comum”.