Muita nebulosidade esta quinta-feira na Madeira

As temperaturas esta quinta-feira vão variar entre os 13ºC e os 21ºC na ilha da Madeira e entre os 14ºC e os 20ºC no Porto Santo, conforme dão conta as previsões do IPMA.

É esperado céu com períodos de muita nebulosidade e aguaceiros mais frequentes na vertente norte e nas terras altas da ilha da Madeira.

O vento será moderado (20 a 30 km/h) de noroeste, rodando para nortea partir da tarde, e tornando-se por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas e nos extremos leste e oeste da Madeira

Quanto ao estado do mar, a costa norte da Madeira deverá contar com: ondas de norte com um a 1,5 metros, aumentando para 1,5 a dois metros a partir do meio da tarde, ao passo que na costa sul as ondas serão inferiores a um metro.

De resto, dizer que a temperatura da água do mar vai rondar os 18/19ºC.