Queda de muro nos Socorridos faz um ferido e mobiliza bombeiros

Um homem foi hospitalizado, esta manhã, após sofrer uma queda na zona dos Socorridos, em Câmara de Lobos. Segundo apurou o JM, a vítima terá caído de um muro com mais de dois metros de altura, na promenade daquele local.

Para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos (BVCL), que prestaram os primeiros socorros. De acordo com fonte da corporação, o homem apresentava várias escoriações, nomeadamente na zona do crânio e num dos membros superiores, queixando-se ainda de dores.

Após estabilização no local, a vítima foi transportada para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal. As circunstâncias em que ocorreu a queda não são, para já, totalmente conhecidas.