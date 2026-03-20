Tempestade súbita causa muitos danos e corta estrada no Porto Santo (com fotos)

Chuva intensa e vento forte provocaram estragos em habitações, pelo menos num hotel e numa escola e provocou a queda de uma árvore, interrompendo uma estrada. Moradores relatam fenómeno semelhante a tornado e momentos de grande susto.

Uma tempestade súbita, marcada por chuva intensa e rajadas de vento forte, atingiu ao início da noite várias zonas do Porto Santo, provocando danos materiais e momentos de grande apreensão entre os residentes. Nas zonas das Matas e Campo de Baixo, há registo de habitações com telhas arrancadas e pequenos estragos estruturais, segundo relatos de moradores locais. A força do vento levou ainda à queda de uma árvore de grande porte, que acabou por interromper uma estrada, dificultando a circulação naquela zona da ilha.

Sabe o JM que o vento fez prejuízos numa unidade hoteleira, arrancando portas e janelas.

Testemunhas descrevem o fenómeno como inesperado e de grande intensidade, chegando mesmo a compará-lo à passagem de um pequeno tornado, dada a violência das rajadas que se fizeram sentir em poucos minutos. O episódio deixou vários residentes assustados, tendo alguns optado por abandonar temporariamente as suas casas por precaução.