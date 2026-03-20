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Tempestade súbita causa muitos danos e corta estrada no Porto Santo (com fotos)

    Tempestade súbita causa muitos danos e corta estrada no Porto Santo (com fotos)
    Chuva e muito vento fizeram diversos estragos na Ilha Dourada DR
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
20 Março 2026
20:32
Chuva intensa e vento forte provocaram estragos em habitações, pelo menos num hotel e numa escola e provocou a queda de uma árvore, interrompendo uma estrada. Moradores relatam fenómeno semelhante a tornado e momentos de grande susto.

Uma tempestade súbita, marcada por chuva intensa e rajadas de vento forte, atingiu ao início da noite várias zonas do Porto Santo, provocando danos materiais e momentos de grande apreensão entre os residentes. Nas zonas das Matas e Campo de Baixo, há registo de habitações com telhas arrancadas e pequenos estragos estruturais, segundo relatos de moradores locais. A força do vento levou ainda à queda de uma árvore de grande porte, que acabou por interromper uma estrada, dificultando a circulação naquela zona da ilha.
Sabe o JM que o vento fez prejuízos numa unidade hoteleira, arrancando portas e janelas.

  • Estrada do Campo de Baixo ficou interrompida.
    Estrada do Campo de Baixo ficou interrompida. DR

Testemunhas descrevem o fenómeno como inesperado e de grande intensidade, chegando mesmo a compará-lo à passagem de um pequeno tornado, dada a violência das rajadas que se fizeram sentir em poucos minutos. O episódio deixou vários residentes assustados, tendo alguns optado por abandonar temporariamente as suas casas por precaução.

  • Mais uma habitação foi atingida.
    Mais uma habitação foi atingida. DR

De acordo com informações recolhidas até ao momento, a depressão “Therese” não tinha provocado ocorrências significativas até ao final da tarde. No entanto, foi já durante a noite que se verificaram os maiores impactos. Imagens partilhadas nas redes sociais evidenciam a força da intempérie que surpreendeu a ilha.

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