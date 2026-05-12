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Sistema da Porto Santo Line afetado por incêndio no data center da IBM nos Países Baixos

    Sistema da Porto Santo Line afetado por incêndio no data center da IBM nos Países Baixos
Iolanda Chaves

Jornalista

Região
Data de publicação
12 Maio 2026
17:12

A Porto Santo Line confirmou há instantes que o seu sistema de reservas se encontra temporariamente indisponível, conforme o JM Online noticiou esta tarde.

De acordo com o comunicado da empresa, esta situação é consequência de “um incêndio ocorrido no data center da IBM, onde está alojado o software de reservas da Porto Santo Line, e que está localizado em Almere, nos Países Baixos, a cerca de 32 km de Amesterdão”.

Adianta a empresa que este incidente está a afetar, de forma generalizada, várias entidades internacionais, nomeadamente os armadores Virtu Ferries, Condor Ferries e Herjólfur, bem como outras organizações, entre as quais a IBM Cloud, a Universidade de Utrecht, a Transdev (operador de transportes rodoviários) e a KVK (Câmara de Comércio dos Países Baixos).

“Desde o primeiro momento, a Porto Santo Line tem vindo a acompanhar de perto a situação, junto da software house CARUS, prestadora do serviço, sendo um evento que nos é totalmente alheio. A informação disponível aponta para a reposição da normalidade em breve”, sublinha a empresa dona do Lobo Marinho.

A Porto Santo Line sublinha que “apesar desta contingência, tem assegurado a continuidade da sua operação, garantindo a venda de passagens nos seus balcões e nos terminais de passageiros, no Funchal e no Porto Santo, para viagens para o próprio dia e para o dia seguinte, salvaguardando, assim, o serviço aos seus passageiros”.

A concluir, a empresa agradece a compreensão de todos e diz que continuará a prestar informação atualizada, sempre que se justifique.

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