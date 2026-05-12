Sistema da Porto Santo Line afetado por incêndio no data center da IBM nos Países Baixos

A Porto Santo Line confirmou há instantes que o seu sistema de reservas se encontra temporariamente indisponível, conforme o JM Online noticiou esta tarde.
De acordo com o comunicado da empresa, esta situação é consequência de “um incêndio ocorrido no data center da IBM, onde está alojado o software de reservas da Porto Santo Line, e que está localizado em Almere, nos Países Baixos, a cerca de 32 km de Amesterdão”.
Adianta a empresa que este incidente está a afetar, de forma generalizada, várias entidades internacionais, nomeadamente os armadores Virtu Ferries, Condor Ferries e Herjólfur, bem como outras organizações, entre as quais a IBM Cloud, a Universidade de Utrecht, a Transdev (operador de transportes rodoviários) e a KVK (Câmara de Comércio dos Países Baixos).
“Desde o primeiro momento, a Porto Santo Line tem vindo a acompanhar de perto a situação, junto da software house CARUS, prestadora do serviço, sendo um evento que nos é totalmente alheio. A informação disponível aponta para a reposição da normalidade em breve”, sublinha a empresa dona do Lobo Marinho.
A Porto Santo Line sublinha que “apesar desta contingência, tem assegurado a continuidade da sua operação, garantindo a venda de passagens nos seus balcões e nos terminais de passageiros, no Funchal e no Porto Santo, para viagens para o próprio dia e para o dia seguinte, salvaguardando, assim, o serviço aos seus passageiros”.
A concluir, a empresa agradece a compreensão de todos e diz que continuará a prestar informação atualizada, sempre que se justifique.
Há dias ouvi esta frase a propósito da crise que vivemos, subentendendo-se que há sempre alguém que lucra com o mal alheio.
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