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Veja imagens daquilo que parece ser um tornado a passar pelo Porto Santo

    Veja imagens daquilo que parece ser um tornado a passar pelo Porto Santo
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
20 Março 2026
20:59

Uma tempestade súbita, marcada por chuva intensa e rajadas de vento forte, atingiu ao início da noite de ontem várias zonas do Porto Santo, provocando danos materiais e momentos de grande apreensão entre os residentes.

O dono do bar Girassol, Rúben Drumond, colocou a circular imagens captadas pelo Tesla, onde é possível ver a destruição e força do vento

De acordo com informações recolhidas até ao momento, a depressão “Therese” não tinha provocado ocorrências significativas até ao final da tarde. No entanto, foi já durante a noite que se verificaram os maiores impactos. Imagens partilhadas nas redes sociais evidenciam a força da intempérie que surpreendeu a ilha.

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