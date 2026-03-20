Veja imagens daquilo que parece ser um tornado a passar pelo Porto Santo

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Uma tempestade súbita, marcada por chuva intensa e rajadas de vento forte, atingiu ao início da noite de ontem várias zonas do Porto Santo, provocando danos materiais e momentos de grande apreensão entre os residentes.

O dono do bar Girassol, Rúben Drumond, colocou a circular imagens captadas pelo Tesla, onde é possível ver a destruição e força do vento