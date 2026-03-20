Fenómeno meteorológico extremo provoca elevados danos materiais no Porto Santo

Precipitação intensa durante cerca de 20 minutos causou quedas de árvores, inundações e estragos em habitações e infraestruturas. Não há registo de vítimas

O Porto Santo foi afetado esta noite por um fenómeno meteorológico extremo, associado à passagem de “uma célula convectiva”, que provocou precipitação intensa durante aproximadamente 20 minutos, causando vários danos materiais em diferentes pontos da ilha, segundo uma fonte da Proteção Civil. De acordo com o ponto de situação divulgado pelas autoridades, a situação meteorológica encontra-se, entretanto, normalizada.

Entre as ocorrências registadas, destacam-se três quedas de árvores, nomeadamente na ER120 (zona hoteleira), no Sítio das Matas e junto ao Zarco Shopping. Foram ainda reportados danos em cinco habitações, cujos telhados foram afetados, sem necessidade de realojamento dos residentes nem registo de feridos.

A Escola do Campo de Baixo (1.º ciclo) sofreu danos no telhado e na vedação lateral, enquanto as instalações do Hotel Navigator registaram estragos em vidraças e respetivas armações. Foram também contabilizadas cerca de 15 ocorrências de inundações superficiais, resultantes da forte intensidade da precipitação.

No terreno estiveram empenhados os Bombeiros do Porto Santo, o Serviço Municipal de Proteção Civil, equipas da Câmara Municipal do Porto Santo, a Empresa de Eletricidade, a Águas e Resíduos da Madeira e a Polícia de Segurança Pública.

As autoridades confirmam que não há vítimas a registar, estando em curso trabalhos de limpeza e reposição da normalidade nas zonas afetadas.