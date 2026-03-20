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Auditores do Curso de Defesa Nacional visitam Proteção Civil

    Auditores do Curso de Defesa Nacional visitam Proteção Civil
    Richard Marques apresentou o modelo regional de organização, coordenação e resposta ao nível da Proteção Civil DR/SRPC
Paulo Graça

Jornalista

Região
Data de publicação
20 Março 2026
16:52

Uma comitiva de 45 auditores da edição 2025/2026 do Curso de Defesa Nacional visitou, na passada quarta-feira, o Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC), no âmbito do seu programa formativo. A iniciativa teve como objetivo proporcionar um conhecimento aprofundado sobre o funcionamento do Sistema de Proteção Civil da Região Autónoma da Madeira (RAM), informou o SRPC numa nota na sua página oficial.

  • Grupo de 45 auditores visitou a Proteção Civil.
    Grupo de 45 auditores visitou a Proteção Civil. DR/SRPC

Durante a sessão de enquadramento, o presidente do Conselho Diretivo, Richard Marques, apresentou o modelo regional de organização, coordenação e resposta, destacando a articulação entre os diferentes níveis de atuação, os serviços e agentes de proteção civil, bem como as entidades cooperantes. Este modelo assenta numa lógica integrada e orientada para a salvaguarda de pessoas e bens.

  • Auditores do Curso de Defesa Nacional visitam Proteção Civil
    DR/SRPC

A comitiva teve ainda a oportunidade de visitar as instalações do Comando Regional de Operações de Socorro (CROS), com especial destaque para o novo Centro de Situação e Gestão de Emergências. Neste espaço, foram demonstradas as capacidades ao nível da monitorização, gestão da informação operacional, triagem e despacho de meios, assim como o apoio à tomada de decisão.

A visita constituiu um momento relevante de partilha de conhecimento especializado, reforçando a importância da aproximação entre diferentes setores e contribuindo para o fortalecimento de uma cultura de segurança, preparação e resiliência.

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