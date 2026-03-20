Depressão “Therese” provoca várias ocorrências em Santa Cruz

O Município de Santa Cruz registou, nas últimas 24 horas, várias ocorrências relacionadas com a passagem da depressão “Therese” pela Madeira, segundo o balanço divulgado pelo Serviço Municipal de Proteção Civil.

Entre as principais situações reportadas destacam-se cinco quedas de árvores e três ocorrências de danos em redes elétricas. Foram ainda realizadas duas ações de limpeza de vias e sinalização de perigo, bem como a remoção de um elemento em risco e o registo da queda de uma estrutura temporária.

Paralelamente, a Companhia de Bombeiros Sapadores assegurou a sua resposta operacional diária, tendo sido mobilizada para sete situações de doença súbita e duas ocorrências de traumatismos resultantes de quedas. O período ficou também marcado por uma intervenção relacionada com fuga de gás, um apoio à população e duas aberturas de porta, com e sem necessidade de socorro. Registaram-se ainda cinco deslocações em serviço geral.

No âmbito das ações de prevenção e vigilância, foram percorridos cerca de 600 quilómetros em operações de patrulhamento, reconhecimento e monitorização, reforçando a segurança em todo o concelho.

Devido às condições meteorológicas adversas, mantêm-se condicionados o Impasse do Caminho Velho dos Moinhos, no Caniço, e o Caminho da Pereira, em Santo António da Serra.

O Serviço Municipal de Proteção Civil, em articulação com os Bombeiros Sapadores, as divisões municipais e as juntas de freguesia, assegurou uma resposta considerada rápida e eficaz, garantindo a proteção de pessoas e bens ao longo de todo o episódio meteorológico.