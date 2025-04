Paulo Azevedo, cabeça de lista da Nova Direita, apelou hoje aos abstencionistas para que vão às urnas, porque ao não fazê-lo, “estão a favorecer o PSD”.

“Todo o mundo fala da grande vitória do PSD, mas a grande vitória do PSD não foi o povo que votou no PSD. Foram aqueles que já votam no PSD e aquele grupo que estava dividido que se uniu para votarem todos no PSD. Porque, se repararmos bem, a abstenção quase que se manteve. Baixou 500 votos. Às tantas, esses votos foram parar à nós e ao JPP”, disse.

À saída do Palácio da Justiça, Azevedo disse que a grande aposta do partido são as eleições autárquicas, que ocorrem setembro/outubro.

A lista da Nova Direita é composta por Paulo Azevedo, Amílcar Ornelas, Rubina Sousa, José Franco, Arlindo Aires e Cláudia Sousa.