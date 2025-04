Uma colisão entre uma mota e um automóvel, ocorrida esta tarde na via rápida, no sentido Funchal – Ribeira Brava, na zona de Câmara de Lobos, provocou dois feridos.

De acordo com os Sapadores do Funchal, que foram chamados ao local por volta das 14h00, as vítimas deste acidente foram os dois ocupantes da mota.

Trata-se de uma jovem, de 19 anos, que apresentava suspeita de fratura na zona do antebraço e escoriações. O outro ferido é um jovem, de 24 anos, que apresentava suspeita de fratura do ombro.