Mais de 150 jovens participam, esta tarde, ao IX Encontro Municipal da Juventude da Calheta, cujo principal desígnio nesta edição é o de, de uma forma leve e divertida, transmitir conceitos e informações do setor do turismo que sirvam de incentivo e ‘guia’ para o seu futuro profissional.

Foi precisamente isso que afirmou Doroteia Leça, vice-presidente da câmara municipal da calheta, que deu o mote para o arranque do evento que decorre no Porto de Recreio do concelho.

“É a brincar, é verdade, mas a falar de um assunto muito sério para a vossa vida (jovens), para o futuro do concelho e da região”, realçou.

É a pensar nisso que a iniciativa contempla um vasto leque de oradores convidados, começando no primeiro painel com a presença de Luís Miguel Gomes, Entertainment Manager da Savoy Signature; Belmiro Mendes, instrutor e fundador da escola de surf “Salty Madeira”; Márcio Ferreira, sócio-gerente da “Biketour Madeira”; e ainda com Fábio Gomes, Guest Relations do hotel Saccharum, figuras do município que irão partilhar a sua experiência profissional e testemunhar o seu dia a dia em contacto direto com turistas vindos de todo o mundo.

Já o segundo painel contemplará Eduardo Leite, diretor do Curso de Gestão Hoteleira na UMa;

Rossana Santos, professora adjunta e Investigadora na área do Turismo na UMa. Há ainda um terceiro painel cujos intervenientes serão: Sara Marote, diretora Executiva da APM - Associação de Promoção da Madeira; Isabel Góis, executiva de Marketing Comercial da APM; e Rodolfo Dias, assistente de Relações Públicas da APM.

A tarde termina com uma intervenção de Carlos Teles, presidente da Câmara Municipal da Calheta; e Ana Sousa, secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude.

O encontro é, em suma, “um pequeno contributo” para os jovens pensarem o que querem fazer no futuro, a partir de uma panóplia que experiências que a autarquia quer que os mais jovens absorvam ao longo da tarde.

“O que queremos é formar os jovens com uma boa formação base e que tenham estofo para enfrentar as dificuldades porque não é fácil o mundo do trabalho”, rematou Doroteia Leça.

O evento é organizado pela Câmara Municipal da Calheta.