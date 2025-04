Decorreu hoje, no Salão Nobre da Câmara Municipal da Calheta, a apresentação do Estágio da Seleção Nacional de Futebol de Praia, que terá lugar na praia da Calheta entre os dias 19 e 25 de abril.

Para além da ‘Equipa das Quinas’, também a seleção de Itália irá juntar-se a este estágio que servirá de preparação para o Campeonato do Mundo de Futebol de Praia. O estágio inclui treinos ao longo da semana e dois jogos amigáveis nos dias 20 e 21 de abril.

Madjer, ex-jogador da Seleção Portuguesa de Futebol de Praia e atualmente coordenador do Futebol de Praia da Federação Portuguesa de Futebol, esteve presente na ocasião e salientou que a Praia da Calheta reúne condições de excelência para a realização deste estágio e até mesmo para “eventos de maior envergadura”, desafiando a Associação de Futebol da Madeira, representada por Avelino Silva, a aproveitar o potencial deste espaço para organizar torneios, fazendo crescer esta modalidade na Região.

“Esta praia tem todas as condições para a prática de desportos de areia (...) e neste caso em concreto o clima também é o ideal e muito semelhante àquele que vamos encontrar nas Seicheles, onde irá realizar-se o certame mundial”, disse o craque, que por diversas vezes já foi considerado o melhor jogador mundial da modalidade.

Carlos Teles, presidente da Câmara Municipal da Calheta, disse ser uma “honra enorme” receber as referidas seleções, ciente de que este estágio irá atrair pessoas de outros concelhos e não só.

“Durante estes dias a Calheta será a capital do Futebol de Praia”, realçou, agradecendo o facto de terem escolhido este concelho para estagiar e realizar dois jogos de preparação para o campeonato do mundo. De referir ainda que as escolas do concelho estarão envolvidas nesta iniciativa, promovendo-se por, um lado, a própria modalidade e a importância da prática desportiva e, por outro, dando à juventude da Calheta a possibilidade de se envolverem com os jogadores da Seleção Nacional de Futebol de Praia.