No âmbito de um projeto internacional de Gestão de Destinos e Branding, o ISAL | Instituto Superior de Administração e Línguas acolheu hoje um grupo de 35 estudantes e dois docentes da Inholland University of Applied Sciences, nos Países Baixos.

Este projeto tem sido desenvolvido com a parceria da Visit Portugal e da Associação de Promoção da Madeira (APM), e culmina com a apresentação dos planos estratégicos dos estudantes, especificamente concebidos para o destino Madeira.

Este projeto internacional, intitulado Destination Management, Branding and Communication, tem uma vertente interdisciplinar, já que conta com discentes de diferentes áreas de estudo.

A sessão oficial de abertura teve lugar hoje, no auditório do ISAL, pelas 17h30. Nesta sessão, estiveram presentes a vice-diretora-geral do ISAL, Sancha de Campanella, um membro representante da Associação de Promoção da Madeira, Maria José Gonçalves, e dois docentes da Inholland University of Applied Sciences, Abdul Kara e Marieke van Meurs.

A apresentação final dos planos estratégicos dos estudantes está agendada para esta quinta-feira, dia 10 de abril, pelas 14h00, no auditório do ISAL.