O Guia Repsol, uma cerimónia que pretende celebrar a gastronomia ibérica, distinguiu hoje 194 restaurantes portugueses, entre os quais três madeirenses: o Il Gallo D’Oro, o William e o Kampo.

Entre os premiados, destacaram-se quatro restaurantes que receberam 3 Sóis, a mais alta distinção do Guia Repsol: Belcanto (Lisboa), de José Avillez; Il Gallo D’Oro (Funchal), de Benoît Sinthon; Ocean (Porches) do chef Hans Neuner, e The Yeatman (Vila Nova de Gaia), de Ricardo Costa.

Neste âmbito, além de 3 Sóis, o Il Gallo D’Oro também foi distinguido com o Prémio Sol Sustentável.

O William foi distinguido com 2 Sóis Guia Repsol Portugal, assim como o Al Sud (Odiáxere), Alma (Lisboa), Bon Bon (Carvoeiro), Casa de Chá da Boa Nova (Matosinho), Cura (Lisboa), Euskalduna Studio (Porto), Feitoria (Lisboa), Fifty Seconds (Lisboa), Herdade do Esporão (Reguengos de Monsaraz), Le Monument (Porto), Marlene (Lisboa), Mesa de Lemos (Viseu, Pedro Lemos (Porto), Ó Balcão (Santarém), Vila Joya (Albufeira) e Vista (Portimão).

Com 1 Sol Guia Repsol Portugal ficou o Kampo, a par de outros tantos restaurantes de norte a sul do País, nomeadamente: 100 Maneiras (Lisboa), 2Monkeys (Lisboa), A Cozinha (Guimarães), Arkhe (Lisboa), Austa (Loulé), Bahr (Lisboa), Boubou’s (Lisboa), Canalha (Lisboa), Cavalariça (Alcácer do Sal), Cícero (Lisboa), Ciclo (Lisboa), Cozinha das Flores (Porto), De Raíz (Viseu), Dom Joaquim (Évora), Eleven (Lisboa), Epur (Lisboa), Essencial (Lisboa), Fauno (Porto), Fava Tonka (Matosinhos), Flora (Viseu), Fortaleza do Guincho (Cascais), Gambrinus (Lisboa), Gusto by Heinz Beck (Loulé), Henrique Leis (Loulé), JNcQUOI Avenida (Lisboa), , Lab by Sergi Arola (Sintra), Lamelas (Porto Covo), Mapa (Montemor-o-Novo), Maré (Cascais), Mercearia Gadanha (Estremoz), Mito (Porto), Näperõn (Aljezur), O Fernando (Maia), O Magano (Lisboa), O Nobre (Lisboa), Os Três Pipos (Tondela), O Pigmeu (Lisboa), Pirâmides do Egipto (Guimarães), Prado (Lisboa), Sála de João Sá (Lisboa), Santa Joana (Lisboa), São Gião (Guimarães), SEM (Lisboa), Solar dos Presuntos (Lisboa), Tia Alice (Ourém), Tombalobos (Portalegre), Veneza (Albufeira) e Vila Foz (Porto).

Na lista estão também 124 restaurantes recomendados e quatro restaurantes receberam o prémio “Sol Sustentável” pelo seu compromisso com o meio ambiente, nomeadamente no combate ao desperdício alimentar e na aposta em produtos locais.

O Guia Repsol é uma cerimónia composta por um sistema de classificação feito por especialistas locais, com foco “na cultura, tradição e no potencial gastronómico e turístico do país”

A cerimónia realizou-se em Portugal entre 1989 e 2016, altura em que a organização, decidiu fazer uma pausa “para uma reflexão profunda com vista a adaptar-se às exigências turísticas e gastronómicas dos novos viajantes e comensais”.

Passados 9 anos, o Guia Repsol regressa a Portugal, com o objetivo de ser “um ponto de encontro da comunidade gastronómica portuguesa e interagir com ela para crescer”.