O Sporting empatou hoje diante do Braga (1-1) e perdeu a liderança da I Liga.

Gyokeres, ao minuto 15, abriu o ativo, mas Patrão, aos 87, estabeleceu a igualdade.

Com o resultado, o Sporting cai para segundo lugar, com 66 pontos, ficando a dois pontos do Benfica, que lidera agora o campeonato de forma isolada.

Já o Braga, sobe ao terceiro lugar, com 57 pontos, somando mais um ponto que o FC Porto, que cai para o 4.º lugar.