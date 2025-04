O Porto do Funchal recebe hoje três navios de cruzeiro, o Britannia que está a percorrer o corredor atlântico, o Viking Sea que está em viagem transatlântica de reposicionamento para a Europa e o AIDAblu, um dos navios que tem estado posicionado nesta área geográfica, além do veleiro Santa Maria Manuela.

Os quatro navios trazem à Madeira 9750 pessoas, das quais, 7.252 são passageiros, informou a APRAM – Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira.

O Britannia traz 3863 passageiros e 1 377 tripulantes. Fica 10 horas na Madeira e parte às 17h00, com destino a La Palma. O Funchal é a primeira escala deste cruzeiro de 14 noites que se iniciou a 04 de abril em Southampton, com escalas também em quatro ilhas das Canárias, Cadiz, Lisboa e Southampton, onde termina este cruzeiro a 18 de abril. O navio fica posicionado na Europa até outubro, regressando no último dia desse mês às Caraíbas.

O AIDAblu está a fazer um cruzeiro de 12 noites pelas ilhas das Canárias e da Madeira, iniciado em Las Palmas a 30 de março, com términus, em Fuerteventura, a 11 de abril. A bordo, viajam 2 467 passageiros e 641 tripulantes. O navio pernoita no Funchal e sai amanhã, pelas 18h00, para Canárias, após uma escala de de 37 horas na Madeira.

O Viking Sea veio de Philipsburg, em St. Maarten, com 907 passageiros e 464 tripulantes. Fica 12 horas na Madeira e, às 18h00, navega para Tanger, no âmbito do cruzeiro de 14 noites de San Juan a Barcelona, com escalas, além de Philipsburg, Funchal e Tanger, em Cadiz, Valencia e Barcelona, onde termina a viagam a 14 de abril. O navio vai ficar posicionado nos próximos meses no Mediterrâneo.

O veleiro Santa Maria Manuela chegou ontem à tarde de Tenerife, com 15 passageiros e 16 tripulantes. Fica 23 horas na Madeira e por volta das 17h00 prossegue a viagem para Lisboa.