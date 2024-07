A Casa do Povo de São Roque do Faial assinalou, esta tarde, o Dia dos Avós, com um almoço convívio para os utentes do Centro de Convívio e as crianças e jovens que estão a frequentar as Atividades de Verão.

A confeção do referido almoço contou com a colaboração dos jovens, enfatiza a casa do povo.

Ao longo da manhã, as crianças fizeram um brinde que foi entregue aos avós presentes na atividade. De realçar que alguns dos jovens são netos dos utentes do nosso Centro de Convívio.