A Associação Nacional de Bombeiros Profissionais e o Sindicato Nacional de Bombeiros Profissionais (ANBP/SNBP) esperam que, com a aprovação do Orçamento Regional da Região Autónoma da Madeira, as tabelas salariais dos Bombeiros Profissionais das Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários (AHBV) sejam corrigidas, com efeitos retroativos a janeiro de 2024.

Em nota de imprensa, a ANBP/SNBP lembra que a atualização das tabelas salariais e respetivos aumentos, com retroativos a janeiro deste ano, foi uma das propostas defendidas por pela associação e pelo sindicato, durante a reunião realizada, no dia 1 de março, com o secretário regional de Saúde e Proteção Civil da Madeira, Pedro Ramos.

“Durante o encontro, o Dr. Pedro Ramos comprometeu-se que iria acelerar este processo, assim que o Orçamento Regional fosse aprovado, algo que estava dependente da eleição do novo Governo Regional”, recordam os organismos.

Recorde-se que, tal como escreve hoje o JM, foi aprovado o modelo de financiamento para as associações de bombeiros, que dá luz verde à equiparação remuneratória de 492 profissionais a sapadores. Aliás, o governo garante que serão pagos os retroativos a janeiro, sendo que para este ano, estão previstos 4 milhões.