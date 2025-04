É sem dúvida um dos maiores eventos da Madeira. Abrange miúdos e graúdos e não deixa ninguém indiferente. Um espetáculo para avós e netos que conta já com 44 edições e que é reconhecido nacionalmente como o grande Festival da Canção Infantil.

Uma grande festa sob a tutela do Conservatório - Escola das Artes da Madeira. ‘Os sonhos começam aqui...’ e o céu é o limite, ou não fosse o espaço o tema central desta edição do certame.

No sábado, todos os caminhos vão dar ao Centro de Congressos da Madeira, onde subirão ao palco 14 belíssimas vozes (solistas) que irão interpretar 12 músicas a concurso.

Amanhã, com o seu JM, há uma revista imperdível, de 24 páginas, da responsabilidade da NetCriações, empresa responsável pelo gráfico e contúdos, que dará a conhecer tudo o que envolve este certame que se realiza na Região ininterruptamente desde 1982.

Uma revista onde não faltarão os rostos dos artistas, o alinhamento do espetáculo, os autores das músicas e letras e mais, muito mais, tudo o que envolve este evento que irá girar à volta do ‘Espaço’ e que conta com Vânia Fernandes como mentora.

Os bilhetes estão à venda no Conservatório (sede e Polo da Levada) e nas instalações do JM, media partner do espetáculo.

Curioso? Não perca amanhã a Revista da 44.ª edição do Festival da Canção Infantil da Madeira com o seu JM.