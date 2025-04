Uma jovem de 20 anos, filha de pais naturais de Viseu mas a residir há vários anos na costa norte da Madeira, faleceu na madrugada de sábado, na sequência de um despiste de mota ocorrido na terra natal dos pais. O acidente ocorreu por volta da uma da manhã, em Cabanões de Baixo, na estrada nacional 231.

A vítima seguia como passageira na mota, conduzida por um homem de 25 anos que sofreu ferimentos graves e foi transportado para o Hospital de Viseu. A morte da jovem foi declarada no local pelas equipas de emergência.

Segundo apurou o Jornal, a jovem, filha de dois professores em funções no concelho de São Vicente, frequentou a escola do Porto Moniz e, atualmente, encontrava-se a estudar no continente.

No local estiveram 16 operacionais, apoiados por oito viaturas, incluindo elementos da GNR, Bombeiros de Viseu e Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) . As autoridades estão a investigar as causas do despiste.