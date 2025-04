Paulo Silva vence Festival da Canção Infantil com ‘Caravela do Espaço’ (com vídeo)

Paulo Silva brilhou no palco do Centro de Congressos da Madeira ao interpretar ‘Caravela do Espaço’, tema que conquistou o júri e o público da 44.ª edição do Festival da Canção Infantil da Madeira (FCIM), que se realizou este sábado, 12 de abril.

A canção, uma das doze a concurso, destacou-se entre um repertório de temas inéditos que abordaram o universo da infância com emoção, criatividade e imaginação.

A canção vencedora, com letra e música de Maria João Silva, foi distinguida com o troféu ‘Folhas de Prata’, símbolo do reconhecimento artístico que este evento representa para os jovens talentos madeirenses.