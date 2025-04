Tarifas: PR considera que Montenegro marcou “uns pontinhos” com as medidas anunciadas

O Presidente da República considerou hoje que as medidas anunciadas pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, para responder às tarifas aduaneiras aplicadas pelos Estados Unidos são “prudentes e cuidadosas” e permitem-lhe “marcar alguns pontinhos” em período eleitoral.

“As medidas que foram anunciadas, concertadas com as confederações patronais, são prudentes, não foram rápidas, são cuidadosas porque estão a lidar com um homem que é imprevisível, não é um país que é imprevisível, é um homem que é imprevisível”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa à entrada para a Universidade Fernando Pessoa, no Porto, onde está a dar uma aula.

Na sua opinião, a reação de Portugal, nomeadamente de Luís Montenegro, foi certeira.

“É evidente que ele está a marcar alguns pontinhos e a aproveitar para isso porque é Governo, mas teria sempre de o fazer”, sustentou.

Apesar de insistir que as medidas anunciadas hoje “objetivamente favorecem o Governo”, Marcelo Rebelo de Sousa salientou, contudo, que o executivo tinha “de dar a sua palavra” como fez a União Europeia.

Para Marcelo Rebelo de Sousa, o Governo, além de estar a “marcar uns pontinhos”, está a cumprir a sua missão porque Portugal vai ter períodos eleitorais encadeados uns nos noutros e se a situação das tarifas demorar vários meses “mal fora o Governo” não puder e dever vir dizer ao país o que está a fazer no plano interno e externo.

“Eu não escondo que isto dá uma vantagem enorme aos governos em relação às oposições. Sobretudo quando se está em período eleitoral, isto é um facto. Situações como a pandemia, quer dizer, situações mais radicais ou mais extremas, quem tem poder, pequeno que ele seja, é sempre favorecido”, sublinhou.

Questionado pelos jornalistas sobre se o primeiro-ministro lhe comunicou as medidas antes de as anunciar ao país, Marcelo Rebelo de Sousa respondeu afirmativamente, dizendo que comunica sempre.

Às vezes revela-as minutos antes, outras vezes horas antes, mas conta sempre, garantiu.

O Governo preparou um conjunto de medidas “com um volume superior a dez mil milhões de euros” para responder às tarifas aduaneiras aplicadas pelos Estados Unidos, anunciou hoje o primeiro-ministro.

Luís Montenegro falava em conferência de imprensa após a reunião do Conselho de Ministros dedicada às tarifas aduaneiras aplicadas pelos Estados Unidos da América, que se realizou na residência oficial do primeiro-ministro, em Lisboa.

“Portugal está ligado aos Estados Unidos da América por uma sólida amizade e uma intensa relação política e económica (...) Mas, por vezes, é preciso assumi-lo, até com os nossos gran des amigos temos algumas divergências”, disse.