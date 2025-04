O Instituto Politécnico de Viseu decretou três dias de luto institucional pela morte trágica de Maria Inês Furtado Pedro, estudante de 20 anos do curso de Comunicação Social da Escola Superior de Educação de Viseu (ESEV), vítima de um acidente de mota ocorrido na madrugada de sábado, em Cabanões de Baixo, Viseu.

Maria Inês seguia como passageira na mota conduzida por um jovem de 25 anos, que sofreu ferimentos graves e foi transportado para o Hospital de Viseu. A morte foi declarada no local pelas equipas de emergência.

A jovem era considerada uma “madeirense de coração”, como se lê entre as dezenas de publicações nas redes sociais a lamentar a morte. Mudou-se com a família para a Madeira quando tinha apenas dois anos e cresceu na Fajã da Areia, em São Vicente, município onde os pais exercem funções como professores. Frequentou a escola do Porto Moniz e regressou ao continente para ingressar no ensino superior.

Numa nota de pesar, a ESEV recordou-a como “uma menina doce, respeitadora e educada”. Também o Instituto Politécnico de Viseu manifestou profundo pesar e prestou homenagem com a colocação da bandeira a meia haste.

Maria Inês tinha sido a aluna da licenciatura em Comunicação Social escolhida para estagiar no Diário de Viseu. O estágio tinha início previsto para 5 de maio e iria decorrer até 27 de junho. Aquele órgão de comunicação local também endereçou sentidas condolências à família, amigos e colegas da jovem.