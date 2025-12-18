Empresa Trump Media and Technology Group está a investir em fusão nuclear

A empresa-mãe da rede social Truth Social, fundada pelo Presidente dos EUA, Donald Trump, vai aliar-se com a empresa norte-americana TAE, que está a desenvolver tecnologia de fusão nuclear.

A Trump Media and Technology Group (TMTG), também ativa em serviços financeiros e criptomoedas, vai fundir-se com a TAE para criar “uma das primeiras empresas de fusão nuclear com ações negociadas em bolsa”, anunciaram hoje as empresas num comunicado conjunto.

As duas companhias têm planos para construir “a primeira central de fusão à escala industrial do mundo” em 2026, com uma capacidade de 50 megawatts de eletricidade.

A fusão, uma tecnologia isenta de carbono, liberta quatro vezes mais energia do que a fissão atualmente utilizada nas centrais nucleares e gera poucos resíduos nucleares.

Dezenas de empresas têm investido nesta tecnologia no âmbito internacional, à medida que as necessidades energéticas disparam com o desenvolvimento da inteligência artificial (IA).

“As centrais de fusão nuclear devem fornecer eletricidade acessível, abundante e fiável, o que ajudará os Estados Unidos a vencer a revolução da IA e a manter a sua dominância económica global”, referiu o comunicado de imprensa.

Após a conclusão do negócio, prevista para meados de 2026, os acionistas da TMTG e da TAE deterão, cada um, 50% da nova empresa, avaliada em seis mil milhões de dólares (5,1 mil milhões de euros).

A nova empresa será coliderada por Devin Nunes, diretor executivo da TMTG, e Michl Binderbauer, diretor executivo da TAE.

A TMTG, que entrou em bolsa em março de 2024, é proprietária da Truth Social, da plataforma de ‘streaming’ Truth+ e da Truth.Fi, que oferece serviços de tecnologia financeira (fintech).