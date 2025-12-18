Marítimo: Camisolas de homenagem a Ângelo Gomes já estão em leilão

Já está disponível o leilão das camisolas de jogo de homenagem à glória verde-rubra Ângelo Gomes que foram utilizadas pelos futebolistas do Marítimo no encontro da última terça-feira diante do Benfica B.
O leilão das camisolas, assinadas por cada jogador, termina ao meio-dia do próximo sábado, com licitação base de 80 euros.
O valor reverte para ações de responsabilidade social do clube do Almirante Reis, através da Fundação Marítimo Centenário.
Ângelo Gomes, recorde-se, é um dos nomes maiores da história do Marítimo, tendo representado o clube dentro de campo em 627 ocasiões e apontando 357 jogadores entre 1962 e 1980.
O antigo futebolista, que faleceu na passada quinta-feira, 11 de dezembro, seis dias antes de completar 80 anos de idade.
O Sporting, detentor do título, venceu hoje o Santa Clara por 3-2, após prolongamento, em jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal em futebol, depois...
Foram dois os motivos que levaram a coligação Mais Santa Cruz a votar contra o orçamento municipal apresentado hoje e que foi aprovado apenas com os votos...
A Câmara Municipal de Santa Cruz aprovou o novo Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo.
O documento, aprovado hoje em reunião pública descentralizada,...
A assinatura do acordo entre a União Europeia (UE) e o Mercado Comum do Sul (Mercosul) vai ser adiada para janeiro, confirmou hoje fonte europeia à Lusa....
O grupo parlamentar do PSD visitou hoje o novo Complexo Social da Santa Casa da Misericórdia do Funchal, uma infraestrutura que traduz de forma inequívoca...
O candidato a Presidente da República Luís Marques Mendes disse hoje querer ser o “Presidente das Autonomias” e mostrou-se a favor do aprofundamento da...
O presidente do Brasil vai transmitir à cimeira do Mercosul, no sábado, um pedido da primeira-ministra italiana para adiar a assinatura do acordo de comércio...
