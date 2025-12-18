Marítimo: Camisolas de homenagem a Ângelo Gomes já estão em leilão

Já está disponível o leilão das camisolas de jogo de homenagem à glória verde-rubra Ângelo Gomes que foram utilizadas pelos futebolistas do Marítimo no encontro da última terça-feira diante do Benfica B.

O leilão das camisolas, assinadas por cada jogador, termina ao meio-dia do próximo sábado, com licitação base de 80 euros.

O valor reverte para ações de responsabilidade social do clube do Almirante Reis, através da Fundação Marítimo Centenário.

Ângelo Gomes, recorde-se, é um dos nomes maiores da história do Marítimo, tendo representado o clube dentro de campo em 627 ocasiões e apontando 357 jogadores entre 1962 e 1980.