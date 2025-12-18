MADEIRA Meteorologia
Marítimo: Camisolas de homenagem a Ângelo Gomes já estão em leilão

    Marítimo: Camisolas de homenagem a Ângelo Gomes já estão em leilão
    Futebolistas do Marítimo com o nome da lenda verde-rubra nas camisolas na partida diante do Benfica B.
Redação

Desporto
Data de publicação
18 Dezembro 2025
16:16

Já está disponível o leilão das camisolas de jogo de homenagem à glória verde-rubra Ângelo Gomes que foram utilizadas pelos futebolistas do Marítimo no encontro da última terça-feira diante do Benfica B.

  Leilão decorre até ao meio dia de sábado.
    Leilão decorre até ao meio dia de sábado.

O leilão das camisolas, assinadas por cada jogador, termina ao meio-dia do próximo sábado, com licitação base de 80 euros.

O valor reverte para ações de responsabilidade social do clube do Almirante Reis, através da Fundação Marítimo Centenário.

Ângelo Gomes, recorde-se, é um dos nomes maiores da história do Marítimo, tendo representado o clube dentro de campo em 627 ocasiões e apontando 357 jogadores entre 1962 e 1980.

  Antigo capitão foi alvo de tributo na terça-feira.
    Antigo capitão foi alvo de tributo na terça-feira. DR

O antigo futebolista, que faleceu na passada quinta-feira, 11 de dezembro, seis dias antes de completar 80 anos de idade.

