Cruz Vermelha apoiou 2.339 migrantes em 2025 através de dois projetos

A Cruz Vermelha Portuguesa anunciou hoje ter apoiado este ano 2.339 migrantes através dos projetos CLAIM (Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes) e GIP (Gabinete de Inserção Profissional) Imigrante, mais 1.402 do que em 2024.

Em comunicado divulgado no Dia Internacional dos Migrantes, a instituição considera que este “aumento significativo” face aos 937 migrantes apoiados o ano passado evidencia “a crescente necessidade de respostas especializadas, humanizadas e de proximidade”.

Nos últimos três anos, a Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) acompanhou cerca de 4.000 migrantes, entre os quais mais de 130 mulheres, que foram atendidas nos últimos dois anos no gabinete para vítimas de violência doméstica, em Matosinhos, e mais de 200 pessoas recebidas desde 2023 no espaço de acolhimento de emergência em Fátima.

“No final de 2024, o país contabilizava 1.543.697 residentes estrangeiros, um número que quase quadruplicou em apenas sete anos”, segundo o comunicado, que refere dados de um relatório da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA).

“Perante esta realidade, a CVP mantém o seu compromisso humanitário de garantir proteção, assistência e apoio às pessoas em movimento, quer na origem, em trânsito ou no destino. A ação da CVP centra-se na reconstrução de projetos de vida, na promoção da inclusão social e no respeito integral pelos direitos humanos, reconhecendo que migrar é uma circunstância inerente à condição humana”, diz Joana Rodrigues, coordenadora para a Área Social da instituição, citada no comunicado.

A propósito do dia assinalado hoje, a CVP reafirma o seu apelo “à construção de uma sociedade mais informada, solidária e inclusiva, onde a diversidade é reconhecida como uma mais-valia e onde todas as pessoas possam viver com dignidade, segurança e oportunidades”.