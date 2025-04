Exposição ‘Laboratórios de Design’ patente na Reitoria da UMa

Foi inaugurada, hoje, 10 de abril, na Reitoria da Universidade da Madeira (UMa), no Colégio dos Jesuítas, a exposição ‘Laboratórios de Design’ integrada na programação da 1.º Bienal de Arte e Design do Funchal 2025.

A inauguração contou com a presença da presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, e de várias outras entidades.

Esta exposição tem como objetivo proporcionar um espaço para a apresentação de projetos inovadores e criativos, refletindo o melhor do pensamento e da prática em Design em Portugal.

“Além disso, dá a oportunidade a todas as instituições ligadas à educação superior em Design de se reunirem, confrontarem e refletirem sobre as orientações do ensino do Design e como este está a contribuir para o desenvolvimento ambiental, cultural, económico e social do país”, dá conta a autarquia funchalense.

Com a participação de 27 instituições, entre universidades, politécnicos e escolas superiores nacionais, a mostra reúne mais de 180 projetos, abrangendo uma vasta gama de áreas, como moda, design de media, design editorial e gráfico, jogos, entre outras, demonstrando o melhor que se pensa e projeta em Portugal.

A exposição ‘Laboratórios de Design’ estará aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 09h00 às 18h00.