A Escola Superior de Educação de Viseu (ESEV) emitiu uma nota de pesar pela morte de Maria Inês Furtado Pedro, estudante do curso de Comunicação Social, vítima do trágico acidente de mota ocorrido na madrugada de sábado, em Cabanões de Baixo, Viseu.

A jovem madeirense de 20 anos, filha de professores em funções no concelho de São Vicente, faleceu na sequência do despiste da mota em que seguia como passageira. O condutor, de 25 anos, ficou gravemente ferido. A morte foi declarada no local pelas equipas de emergência.

Natural da costa norte da Madeira, Maria Inês frequentou a escola do Porto Moniz antes de ingressar no ensino superior em Viseu, onde atualmente estudava. A ESEV descreve-a como “uma menina doce, respeitadora e educada”, cuja presença deixará uma marca indelével na comunidade académica. “Os docentes e estudantes recordarão sempre o sorriso meigo da aluna e colega com quem tiveram o privilégio de dividir a sala de aula durante três anos”, lê-se na nota de pesar divulgada pela instituição.

A Escola Superior de Educação de Viseu expressou ainda o seu “profundo pesar por esta perda inestimável” e apresentou “sinceras condolências” aos pais, familiares e amigos da jovem.

As autoridades continuam a investigar as causas do acidente, que mobilizou 16 operacionais, oito viaturas e uma equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).