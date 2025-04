A Câmara Municipal do Funchal integra o projeto ATOS do Teatro Nacional D. Maria II e da Fundação Calouste Gulbenkian, desde setembro de 2023. O projeto anda a semear projetos de participação cultural em comunidades de todo o país. Em 2025, o projeto será desenvolvido em quatro municípios: Lamego, Loulé, São João da Madeira e Funchal. O objetivo é promover a arte participativa como motor de transformação cívica, fomentando o diálogo entre estruturas artísticas e os territórios. Um dos polos mais importantes é a relação com as Câmaras Municipais e os equipamentos culturais destes territórios, que disponibilizam equipas para aprender novos processos de escuta e participação das comunidades envolventes, através de projetos artísticos, ações de formação e organização de conferências.

O Funchal esteve representado no Encontro ATOS, na Fundação Calouste Gulbenkian, com a programadora cultural, Catarina Faria e a Chefe de Unidade de Produção do Departamento da Cultura, Inês Morgado.

Até o dia 21 de abril, estão abertas as candidaturas ao programa “Ideias a Atos”, no Funchal, um programa de mentoria e capacitação para o desenvolvimento de microprojectos participativos promovidos e executados pela sociedade civil. O “Ideias a Atos” consiste, numa primeira fase, num concurso de ideias, dirigido a artistas, coletivos artísticos ou associações culturais, desde que sejam naturais, residam ou trabalhem no Funchal.

As propostas selecionadas terão acesso a sessões de formação, sessões de mentoria dirigidas pelo Coletivo Espaço Invisivel e uma bolsa no valor de 3.000 euros para desenvolver a sua ideia. Cada microprojeto termina com um momento de partilha pública.