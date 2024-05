A cabeça de lista do Partido Socialista às eleições europeias, Marta Temido, tem a sua agenda na Madeira alterada, sendo que o PS acaba de anunciar que Marta Temido, acompanhada de Paulo Cafôfo, vai visitar, hoje, pelas 19h30, as obras de construção de habitação a custos controlados. Obras com financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e que estão localizadas no caminho velho da Palmeira, em Câmara de Lobos.