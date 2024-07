É a terceira nomeação este ano no cenário internacional de hospitalidade para o Madeirense morador no Caniço Carlo Martins Diretor de F&B do Hotel Continental Horizonte desta vez para Empreendedor do Ano nos 10th Middle East & Africa Hospitality Excellence Awards 2024.

Este prestigiado prémio destaca não apenas a excelência individual deste nosso conterrâneo, mas também o papel crucial que desempenha na excelência operacional da sua unidade hoteleira, na experiência do cliente. Este que é também um reconhecimento notável do seu impacto e liderança na indústria.

Carlo já tinha sido nomeado no início do ano como Diretor de F&B do Ano e ganhou o prêmio de “Most Dedicated F&B Manager 2024” sublinhando a sua consistência e dedicação excepcionais ao longo do tempo. A sua trajetória exemplar ilustra um compromisso contínuo com os mais altos padrões de serviço e inovação dentro do setor de hospitalidade.