A Câmara Municipal do Funchal (CMF) apresentou, hoje, em conferência de imprensa, as alterações rodoviárias na cidade do Funchal para os dias do Rali Vinho da Madeira, que estará na estrada entre os dias 1 e 3 de agosto.

Bruno Pereira, vice-presidente da Autarquia do Funchal, com a responsabilidade do trânsito, detalhou os condicionalismos para os dias da prova na cidade do Funchal, a partir de segunda-feira com interrupções à circulação rodoviária entre as 21h00 e as 23h30 na Avenida do Mar.

O parque fechado será novamente no Largo do Município, pelo que haverá também alterações pontuais no trânsito.

Entre as alterações previstas, destaque para as interrupções na quinta-feira, dia 01 de agosto, 1.ª PEC, na Avenida do Mar com inicio às 19h30.

Bruno Pereira chama atenção para outros arruamentos que estarão condicionados e interrompidos.

Relativamente às alternativas, é aconselhado que quem pretenda atravessar a cidade tem na cota 40 a grande via, toda ela a funcionar com normalidade.

No sábado, dia 03 de agosto, a Avenida do Mar Sul e das Comunidades Madeirenses estará interrompida à circulação rodoviária e estará proibido o estacionamento nas vias de trânsito sul da Avenida, entre as 17h30 e as 20h00.

Bruno Pereira pede à população que assista a prova em segurança, pedindo, igualmente, que se respeite as orientações da organização, bem como as indicações da Policia de Segurança Pública. Apelou igualmente que se evite o estacionamento irregular, uma vez que pode criar problemas em termos de segurança.

O vice-presidente da CMF justificou a tolerância de ponto decretada pela CMF, na quinta-feira (dia 01) a partir das 14 horas e durante o dia de sexta-feira (dia 02) para facilitar a mobilidade na cidade.