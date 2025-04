O trânsito caótico em dois dos mais visitados pontos turísticos da ilha da Madeira faz manchete no JM, esta segunda-feira.

A reportagem, ilustrada na capa com uma fotografia aérea que dá uma ideia da dimensão do problema, aborda as dificuldades por que passam turistas, profissionais do setor e população em geral, no acesso ao Ribeiro Frio. Situação semelhante acontece no Pico do Areeiro onde a afluência de carros é muito intensa, todos os dias.

Presidente da Câmara Municipal de Santana pede solução urgente, JM recorda promessa de estacionamento que nunca foi cumprida.

O XVI Governo Regional toma posse amanhã. O JM mostra-lhe os 27 secretários regionais que foram já nomeados por Miguel Albuquerque, desde que este lidera o executivo.

A entrega do IRS, a decorrer até 30 de junho, também é destaque nesta edição. Reembolso médio é de 820 euros, Autoridade Tributária já devolver 710 mil euros aos contribuintes madeirenses.

Ontem, foi Domingo de Ramos. Na homilia, o bispo da Diocese do Funchal deu recados aos políticos, lamentando lutas com “armas desonestas”.

A morte de uma universitária, num acidente de mota, em Viseu, é também destacado na primeira página. A jovem, natural do continente, viveu durante muitos anos na Madeira, onde os pais são professores e têm casa em São Vicente.

Quinta Pedagógica dos Prazes espera obras há três anos. Padre Roberto Aguiar lamenta ajudas adiadas, é outra chamada à capa.

Estes são os destaques, há mais notícias para ler no interior da edição.