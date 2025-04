Pelo menos seis pessoas morreram na queda de um pequeno avião no estado de Nova Iorque, no sábado, divulgaram hoje os meios de comunicação social norte-americanos.

O acidente - que ocorreu perto de Copake, cidade localizada no condado de Columbia, no estado de Nova Iorque – é o mais recente de uma série de desastres aéreos ocorridos nos últimos dias nos Estados Unidos.

Na quinta-feira, um helicóptero despenhou-se no rio Hudson, em Nova Iorque, matando seis pessoas e, no dia seguinte, um acidente com uma aeronave pequena fez três mortos na Florida.

O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB, na sigla em inglês), que está a investigar o acidente fatal de sábado, disse numa conferência de imprensa, no domingo, que o avião transportava seis pessoas, mas não confirmou diretamente o número de mortos.

O jornal The New York Times noticiou que todas as pessoas que estavam a bordo, seis no total, morreram, citando um familiar.

As vítimas, que estavam a caminho de um festival religioso, eram Michael Groff, um piloto e neurocirurgião, a sua mulher Joy Saini, uma cirurgiã, os seus dois filhos e as suas companheiras, segundo o jornal norte-americano.

O avião ficou “compactado, deformado e incrustado” no solo após o impacto, disse o chefe do NTSB, Todd Inman, numa conferência de imprensa.

“Durante a aproximação ao aeroporto do condado de Columbia, o piloto relatou uma aproximação falhada”, disse o investigador do NTSB, Albert Nixon.

Segundo Inman, a visibilidade estava a diminuir momentos antes do acidente.

A imprensa também relatou que o piloto do aparelho era experiente e a cabine da aeronave tinha sido recentemente renovada.