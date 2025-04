Bom dia e boa semana!

- Arranca no espaço de Feiras e Eventos no Mercado dos Lavradores, o Mercado do Chocolate 2025. Haverá workshops, degustação e várias atividades ligadas ao chocolate e à Páscoa. Pode visitar este espaço entre as 9h00 e as 18h00, e saborear as delícias das marcas presentes nesta edição.

- Às 11h00, no Palácio de São Lourenço, o Representante recebe, para apresentação de cumprimentos, a nova presidente da Assembleia Legislativa daMadeira, Rubina Leal.

- Pelas 16h00, no Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos, decorre a inauguração da exposição “Metamorfose”, de Gilberto Soares.