É no Largo da Praça que se irá realizar, entre 23 e 26 de maio, a 12.ª edição da Feira do Livro de Machico, que segue o mote da ‘Liberdade’.

O programa foi apresentado esta sexta-feira, nos Paços do Concelho, e contou com a presença da vereadora com o pelouro da cultura, Mónica Vieira, e com a Mediadora Cultural, Leda Pestana.

Durante quatro dias, entre a próxima quinta-feira e sábado, o evento organizado pela Câmara Municipal de Machico proporciona apresentações e lançamentos de livros, sessões de autógrafos, espetáculos musicais, oficinas criativas, horas do conto, estátuas vivas, conferências e mais, destacando-se neste alinhamento a presença da historiadora Raquel Varela.