Três cidadãos do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 24 e os 31 anos, foram detidos pela PSP, pelo crime de tráfico de estupefacientes. Outros três homens foram identificados.

Segundo o Comando Regional da PSP, as detenções ocorreram na sequência do cumprimento de 12 mandados de busca e apreensão (6 deles de busca domiciliária), emitido pela autoridade judiciária do Funchal, na sequência de uma investigação levada a cabo pela Esquadra de Investigação Criminal nas áreas dos concelhos do Funchal e de Santa Cruz.

Foram apreendidas 254 doses individuais de cocaína, 212 doses individuais de haxixe, sete comprimidos de ecstasy, 1760 euros em numerário e ainda outros objetos conotados com a prática deste tipo de crime.

O Comando esclarece que esta rede organizada de tráfico de droga tinha por alvos preferenciais jovens frequentadores de espaços de diversão noturna e zonas urbanas sensíveis nas áreas do Funchal, Santa Cruz e Machico.

Os mesmos já haviam sido detidos pela Esquadra de Investigação Criminal do Funchal no passado mês de março, tendo à data lhes sido apreendidas 4342 doses individuais de haxixe, sendo que o processo seguiu os seus trâmites, culminando agora na presente apreensão e detenção.

Após contacto com a autoridade judiciária da área do Funchal os detidos foram colocados em liberdade mediante prestação de Termo de Identidade e Residência.