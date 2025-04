Uma segunda criança que não estava vacinada contra o sarampo morreu nos Estados Unidos, confirmaram hoje fontes oficiais.

A criança morreu na cidade de Lubbock, no Estado do Texas, onde em fevereiro tinha morrido uma outra criança que não estava vacinada contra o sarampo, tornando-se o primeiro óbito por sarampo nos Estados Unidos em 10 anos.

A segunda criança morreu na quinta-feira devido a “insuficiência pulmonar por sarampo”, segundo o Departamento dos Serviços de Saúde do Estado do Texas.

Um porta-voz do hospital de Lubbock disse que a criança estava a receber tratamento para complicações relacionadas com sarampo enquanto estava hospitalizada.

No início de março, um adulto que não estava vacinado contra o sarampo morreu no Estado do Novo México.

Em mais de dois meses, o surto no oeste do Texas ter-se-á espalhado para os estados do Novo México, Oklahoma e Kansas, deixando quase 570 pessoas doentes.

A Organização Mundial da Saúde reportou igualmente casos no México associados ao Texas, onde as infeções pelo vírus do sarampo aumentaram para 81, entre 28 de março e 04 de abril, com mais 16 pessoas a serem hospitalizadas.

O secretário de Saúde, Robert F. Kennedy Jr., conhecido por ser antivacinas, viajou hoje para o Texas e afirmou nas redes sociais que estava no condado de Gaines para confortar as famílias das duas crianças, de 6 e 8 anos, e que estava a trabalhar com as autoridades de saúde texanas para “controlar o surto de sarampo”.

No Texas, a maioria dos casos de sarampo envolve pessoas não vacinadas e menores de 17 anos.

As taxas de vacinação infantil caíram nos Estados Unidos, onde o sarampo tinha sido erradicado em 2000.