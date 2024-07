A 2.ª edição do Festival das Artes ‘Túnel 8’ sobe ao palco do Marcado dos Prazeres `as 21h30.

O evento, organizado pela Oficina de Ideias das Terras do Oeste – Associação Cultural, arrancou com a atividade ‘P´ró Bem e P’ró Mal’, na Fajã da Ovelha e na Ponta do Pargo, terminando este dia inaugural com uma atuação de Sebastião Antunes & Quadrilha, nos Prazeres.

Até dia 4 de agosto, o festival vai chegar às oito freguesias da Calheta, procurando rasgar barreiras e aproximar comunidades.