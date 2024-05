O Bloco de Esquerda, que visitou hoje o Mercado dos Lavradores, distribuiu o seu manifesto eleitoral. Isto num dia marcado pela greve nacional da Administração Pública. Considerando que são justas, as reivindicações dos trabalhadores daquele setor, Roberto Almada disse aos jornalistas que foram aqueles profissionais que deram o melhor de si para termos bons serviços públicos na Madeira.

Solidários com os trabalhadores, o BE diz ser tempo de se começar a pensar na semana de 4 dias de trabalho. Há empresas, segundo acrescentou, que já implementaram isto e tiveram resultados surpreendentes. Roberto Almada promete que, se o BE for ao Parlamento, lutará por isto e muito mais. Vai tentar acabar com as quotas para progressão na carreira na Administração Pública e vai lutar pelo subsídio de insularidade. Referiu-se ao Chega, considerando que os seus representantes “são uma cambada de vendidos”, Roberto Almada apelou às pessoas para pensarem bem no dia em que forem votar.

O BE não conta com ninguém da Direita, aliás.