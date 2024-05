Após a adesão de Portugal em 1986, então à CEE – Comunidade Económica Europeia, a Madeira tem desfrutado de um desenvolvimento significativo em resultado dos diversos quadros de apoio comunitários.

Com a aplicação destes fundos europeus foi possível criar uma série de infraestruturas que contribuíram para uma redução das assimetrias regionais, promovendo uma maior coesão económica e social de todo o território regional.

A melhoria dos sistemas de transporte, incluindo a expansão do Aeroporto da Madeira e o aprimoramento das redes viárias, a modernização da agricultura, do parque escolar, das infraestruturas de água e eletricidade, o fomento do turismo, a conservação ambiental, a promoção de inovações tecnológicas e a melhoria do tecido empresarial e o aumento da sua competitividade foram áreas onde a aplicação dos fundos europeus teve uma importância fulcral.

Paralelamente a toda a construção e modernização de infraestruturas, foi também na formação e requalificação profissional de recursos humanos que os fundos europeus foram determinantes, elevando o nível educacional dos jovens madeirenses e uma força de trabalho local mais qualificada.

Ao nível empresarial, a entrada de fundos comunitários permitiu, e continua a permitir, à região diversificar a sua economia e aumentar a competitividade, bem como a sua capacidade produtiva, as exportações e o nível de emprego.

Com a previsível entrada de mais alguns estados membros do leste europeu, poderá haver uma redução de fundos estruturais para os países do Sul da Europa. Daqui surge a necessidade da Madeira preparar-se para esta situação, sendo o aprofundamento do estatuto das ultraperiferias o caminho mais óbvio para manutenção dos fundos de coesão e da importância das regiões ultraperiféricas no seio da União Europeia.

Considerando a grande importância que os fundos europeus têm para o desenvolvimento social e económico, é importante que a Madeira mantenha a colaboração estreita com a UE para garantir que a região consolide o seu desenvolvimento, mas também que se adapte e prospere no cenário global em mudança. Para este desiderato é de extrema importância que consiga eleger representantes no Parlamento Europeu nas próximas eleições que ocorrerão no mês de junho.