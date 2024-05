A Casa da Madeira de Santos, no Brasil, celebrou os 90 anos da sua fundação com um jantar dançante que juntou mais de 300 pessoas, no salão multiusos da Associação Atlética Banco do Brasil de Santos.

O evento teve lugar no passado dia 20 de abril, tal como o JM noticiou oportunamente, tendo o presidente Roberto Faria, recordado o importante papel que a instituição desempenhou no passado e que ainda se mantém no presente, como pode ser constatado na reportagem realizada pelo canal Record, que partilhamos nesta página.