O coordenador regional do Partido ADN-Alternativa Democrática Nacional quer a criação de uma força policial regional.

“Esta iniciativa surge como resposta à insuficiência do contingente actual da Polícia de Segurança Pública (PSP) e da Guarda Nacional Republicana (GNR) na região, que, lamentavelmente, não conseguem suprir as necessidades de segurança dos cidadãos madeirenses de forma eficaz”, diz Miguel Pita.

Inspirada pelos modelos bem-sucedidos de policiamento regional implementados na Catalunha e no País Basco, onde os Mossos d’Esquadra ea Ertzaintza “demonstram elevada eficácia e uma proximidade significativa com a comunidade, o ADN-Madeira acredita firmemente que uma polícia regional é a solução mais adequada para a nossa realidade”, acrescenta. A criação desta força policial regional traria inúmeras vantagens para a nossa região, conforme sublinha, destacando que, estado sob tutela direta do Governo Regional, a força garantiria uma gestão mais próxima e ágil.